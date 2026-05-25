Tennis
Zverev gewinnt zum Auftakt der French Open gegen Franzosen Benjamin Bonzi

Tennisprofi Alexander Zverev ist erfolgreich in die French Open gestartet. Zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Paris setzte er sich mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi durch. In der zweiten Runde trifft Zverev auf den Tschechen Tomas Machac. 

    Alexander Zverev springt, um mit seinem Tennisschläger den Ball zu erreichen. Im Hintergrund sitzen mehrere Menschen auf der Besuchertribüne.
    Alexander Zverev in seinem Auftaktspiel der French Open gegen Benjamin Bonzi (picture alliance / SIPA / PSNEWZ)
    Zverev, der in den vergangenen fünf Jahren immer mindestens das Viertelfinale in den French Open erreicht hat, gilt als größter Herausforderer von Topfavorit Jannik Sinner. Auf den italienischen Weltranglistenersten kann Zverev aufgrund des Startverzichts des verletzten Spaniers Carlos Alcaraz erst in einem möglichen Finale treffen.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Tennis – Profis wollen mit Presseboykott bei French Open höhere Preisgelder erreichen (Audio)
    Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.