Tennis Zverev gewinnt zum Auftakt der French Open gegen Franzosen Benjamin Bonzi
Tennisprofi Alexander Zverev ist erfolgreich in die French Open gestartet. Zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Paris setzte er sich mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi durch. In der zweiten Runde trifft Zverev auf den Tschechen Tomas Machac.
Zverev, der in den vergangenen fünf Jahren immer mindestens das Viertelfinale in den French Open erreicht hat, gilt als größter Herausforderer von Topfavorit Jannik Sinner. Auf den italienischen Weltranglistenersten kann Zverev aufgrund des Startverzichts des verletzten Spaniers Carlos Alcaraz erst in einem möglichen Finale treffen.