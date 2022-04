Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Monte Carlo (IMAGO/PanoramiC)

Nach etwas mehr als drei Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. Nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic ist Zverev der am höchsten platzierte Profi bei dem mit rund 5,2 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier. In der Runde der besten Vier trifft er am Samstag entweder auf Diego Schwartzman aus Argentinien oder den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.