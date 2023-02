Jubel der siegreichen Schweizer nach dem Sieg im Tennis Davis Cup gegen die Auswahl Deutschlands (Harald Tittel / dpa / Harald Tittel)

Die Auswahl des Deutschen Tennisbundes verlor in der Qualifikation 2:3 gegen die Schweiz. Im entscheidenden Einzel unterlag Daniel Altmaier am Abend in Trier gegen Stan Wawrinka. Zuvor hatte Olympiasieger Alexander Zverev gegen Marc-Andrea Hüsler verloren. Andreas Mies und Tim Pütz hatten ihr Doppel zu Beginn des zweiten Tages gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.