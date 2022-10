Bundespräsident Steinmeier hatte gestern in einer Rede an die Nation die deutsche Verhandlungsbereitschaft unterstrichen, aber zugleich erklärt - Zitat: "I m Angesicht des Bösen reicht eben guter Wille nicht aus ." Dazu meinte die Friedensforscherin, sie sei mit der Formulierung "Das Böse" nicht so glücklich. Das helfe nicht unbedingt im Bemühen um eine Verhandlungslösung. Man brauche guten Willen. Diese komme in der Regel von Staaten, die sich als Vermittler einschalteten.