Der italienische Fußballklub US Palermo ist in die vierte Liga herabgestuft worden.

Der Klub hatte in der abgelaufenen Saison den dritten Tabellenplatz der zweiten italienischen Liga erreicht und beim Fußballverband FIGC Einspruch gegen den Zwangsabstieg in die dritte Liga eingelegt. Die FIGC lehnte den Einspruch der Sizilianer jedoch ab und verschärfte die Strafe mit dem Abstieg in die viertklassige Serie D.



Palermo, das von 2004 bis 2017 mit einem Jahr Unterbrechung Erstligist war, wird unter anderem Bilanzfälschungen in den Spielzeiten 2014/15 bis 2016/17 vorgeworfen. Der Ex-Klub von Luca Toni, Edinson Cavani und Paulo Dybala steht zum Verkauf. Wegen des Zwangsabstiegs Palermos bleibt der FC Venedig in der Serie B.