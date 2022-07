Fußballverband Rheinland

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger (imago images/Jan Huebner)

Der 77-Jährige reagierte damit auf eine katarische Spende in Höhe von einer Million Euro für die FVR-Stiftung "Fußball hilft", die 2010 von Zwanziger unter seinem Namen gegründet und 2013 umbenannt wurde. Wegen der Spende aus dem WM-Gastgeberland hatte sich der frühere DFB-Präsident im März bereits als Vorsitzender des Stiftungsrates zurückgezogen. Zuvor galt Zwanziger als einer der schärfsten Kritiker Katars

Zwanziger will Annahme der Spende prüfen lassen

Mit dem Geld aus Katar sollen kleine Spielfelder in flutgeschädigten Gemeinden an der Ahr und in der Eifel gebaut werden. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" habe Zwanziger allerdings bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier eine Prüfung erbeten, ob die Annahme der Spende den Stiftungszweck verletzte und die Stiftung aufgelöst werden müsse.

