Lützerath-Protest

Die beiden seien entschlossen sich anzuketten, sobald versucht werde, sie herauszuholen, sagte eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt". Nach ihren Angaben sind die Personen in gut vier Metern Tiefe. Es gebe ein Belüftungssystem. Das Technische Hilfswerk hatte in der Nacht versucht, die Aktivisten herauszuholen, den Einsatz aber ohne Erfolg beendet. Von den Häusern des Dorfes ist nur noch eines von Aktivisten besetzt. Der Energiekonzern RWE will Lützerath abreißen lassen, um die darunter liegende Kohle abzubaggern.

Der nordrhein-westfälische Justizminister Limbach von den Grünen verteidigte die Haltung seiner Partei zur Räumung des Dorfes. Limbach sagte im Deutschlandfunk, die Grünen seien immer auch eine Rechtsstaatspartei gewesen. Die Gerichte hätten die Frage, ob Lützerath erhalten bleibt, aber längst geklärt.

