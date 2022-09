Stress-Test Strommarkt

AKW Emsland in Lingen - eines der drei noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland (dpa/Christian Hager)

Habeck erklärte weiter, der zweite Netzstresstest komme zu dem Ergebnis, dass stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem im kommenden Winter zwar sehr unwahrscheinlich seien, aktuell aber nicht vollständig ausgeschlossen werden könnten. Deshalb sollen Isar 2 und Neckarwestheim 2 im Notfall einen zusätzlichen Beitrag im Stromnetz in Süddeutschland leisten. Das dritte verbliebene Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen wird demnach nicht über den Winter gebraucht.

Die vier Übertragungsnetzbetreiber hatten für den Stresstest die Auswirkungen der Lage auf den Energiemärkten auf die Sicherheit der Stromversorgung untersucht. Insgesamt sei klar geworden, dass man vor einer angespannten Situation in ganz Europa stehe, sagte der Chef des Netzbetreibers 50Hertz, Kapferer. Daher sei es sinnvoll und notwendig, alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung und der Transportkapazitäten zu nutzen.

Habeck sieht große Stabilität des Energiesystems

Habeck sieht für das deutsche Energiesystem grundsätzlich eine große Stabilität. Deutschland verfüge über ausreichend Energie und versorge europäische Nachbarn mit, führte er aus. Dennoch hätten die Mitte Juli übermittelten Szenarien für den Stresstest nachgeschärft werden müssen. "Wir haben immer gedacht, 300 Euro pro Megawattstunde Gas ist ein extremes Szenario. Während der letzten Wochen wurde der Preis über 300 Euro noch erreicht und wir hatten zwischendurch Spitzen von 350 Euro", sagte der Grünen-Politiker. Für das nächste Jahr rechnet Habeck mit einer entspannteren Situation. Die Grundbedingungen würden andere sein, weil durch die längere Vorlaufzeit bereits beschlossene Maßnahmen stärker wirkten und noch weitere umgesetzt werden könnten. Als Beispiele nannte der Minister eine höhere Gas-Importkapazität und schwimmende Terminals für Flüssiggas.

FDP reagiert zurückhaltend, Union verärgert

Der Koalitionspartner FDP reagierte zurückhaltend auf Habecks Ankündigung. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Dürr, mahnte, es müsse sichergestellt sein, dass die verbleibenden Atomkraftwerke weiterhin Strom einspeisen könnten. Der stellvertretende Fraktionschef der Union, Spahn, nannte die Entscheidung Habecks einen fatalen Fehler. Alle drei verbliebenen Atomkraftwerke könnten sicher, verlässlich und bezahlbar Strom für Deutschland erzeugen und sollten das auch mindestens noch in den nächsten zwei Wintern tun. Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann erklärte, er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Stresstest Ergebnis eines politischen Kuhhandels auf Kosten der Energiesicherheit Deutschlands sei. Er verwies ebenso wie Spahn auf die Landtagswahlen in Niedersachsen am 9. Oktober. Deshalb sei es nicht überraschend, dass der Grünen-Wirtschaftsminister wegen des Widerstands der Niedersachsen-Grünen nun das Kraftwerk Lingen ganz vom Netz nehmen wolle, so Althusmann. CSU-Chef Söder kritisierte, Habeck nehme das Risiko eines "Blackouts" und weitere Anstiege beim Strompreis in Kauf.

Kraftwerksbetreiber verlangen Klarheit

Der Energiekonzern EnBW fordert für die geplante Betriebsbereitschaft seines Meilers Neckarwestheim 2 rasche gesetzliche Klarheit. Darüber hinaus müssten von der Bundesregierung die Details der beschlossenen Vorgehensweise konkretisiert beziehungsweise geklärt werden, betonte das Unternehmen. Ähnlich äußerte sich der Energiekonzern E.ON als Betreiber des AKW Isar 2. Bei dem jetzt vorgestellten Plan werde es in allererster Linie darauf ankommen, zu prüfen, ob und wie er technisch und organisatorisch machbar sei. Kernkraftwerke seien in ihrer technischen Auslegung keine Reservekraftwerke, die variabel an- und abschaltbar seien.

