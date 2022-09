Stress-Test Strommarkt

Zwei Atomkraftwerke sollen bis April weiterlaufen

Die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 sollen noch bis April am Netz bleiben. Das teilte Bundewirtschaftsminister Habeck mit. Habeck sagte, das heiße aber auch, dass alle drei derzeit in Deutschland noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke planmäßig Ende 2022 regulär vom Netz gingen. Am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt sei, halte man fest.

05.09.2022