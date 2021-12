Der Physiker Klaus Hasselmann erhält den Nobelpreis für Physik 2021. (Julia Knop/Max-Planck-Gesellschaft )

Geehrt werden der Physiker Klaus Hasselmann und der Chemiker Benjamin List.

Der 90-jährige Hasselmann vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg bekommt den Physik-Nobelpreis für Modelle zum Erdklima und seine Forschungen zur Vorhersage des Klimawandels. Der 53-jährige List vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr erhält den Chemie-Nobelpreis für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen und seinen Beitrag zur Arzneimittel-Forschung. Beide teilen sich ihre Preise mit anderen Forschern.

Die Auszeichnungen werden coronabedingt nicht wie üblich in Stockholm überreicht, sondern im Harnack-Haus der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin.

