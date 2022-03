Zwei Deutsche wegen Terror-Unterstützung zu Haftstrafen verurteilt (Marijan Murat/dpa)

Das Oberlandesgericht Stuttgart sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten 5.000 bezwiehungsweise 10.000 Euro in Form von Bitcoins an Milizen der Al-Nusra-Front transferiert haben. Das Geld soll unter anderem für Waffenkäufe bestimmt gewesen sein. Die beiden Deutschen müssen nun für drei Jahre beziehungsweise drei Jahre und zwei Monate in Haft.

Die Al-Nusra-Front kämpft in Syrien für den Sturz der Regierung Assad. Sie will stattdessen einen islamistischen Gottesstaat unter Schariarecht errichten.

