Die iranische Flagge (picture alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

Das Außenministerium in Paris teilte mit, sie seien bereits auf dem Weg nach Hause. Beide waren in einem Gefängnis in Maschad im Nordwesten des Irans inhaftiert. Ein 38-Jähriger war 2020 festgenommen worden, weil er verbotenerweise in einem Gebiet mit einer Drohne fotografierte. Er wurde zunächst wegen Spionage verurteilt, später Medienberichten zufolge freigesprochen. Ein 64-Jähriger kam vor sieben Monaten ins Gefängnis, während er als Berater für ein Reiseunternehmen im Iran unterwegs war. Noch mehrere andere französische Staatsbürger sollen sich in iranischen Haftanstalten befinden.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.