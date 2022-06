Die beiden Soldaten sollen in der Nähe von Charkiw gefangen genommen worden sein. (Felipe Dana/AP/dpa)

Die kremlnahe Zeitung "Iswestija" veröffentlichte auf ihrem Telegram-Kanal ein Interview, in dem einer der Männer erklärt, er habe der westlichen Propaganda von den "schlechten Russen" geglaubt und sei deswegen in den Krieg gezogen. In den westlichen Medien werde einem nicht gesagt, wie inkompetent und korrupt die ukrainische Armee sei. Der zweite Gefangene trat beim Kremlsender RT auf. Er übermittelte nur einen Gruß an seine Mutter und sprach von der Hoffnung, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Unklar ist noch, von wem sie gefangen genommen wurden. Zuletzt waren zwei Briten und ein Marokkaner von prorussischen Einheiten gefangen genommen und in einem Schauprozess zum Tode verurteilt worden. In Russland hingegen ist die Todesstrafe ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.