Das iranische Portal "Eslahat News" schreibt, der Reporter Said Sahedian und der Fotograf Naim Ahmadi seien für die Weltmeisterschaft nach Australien gereist. Sie hätten keine Pläne, in ihre Heimat zurückzukehren. Naim Ahmadi bestätigte die Absichten laut der Zeitung. Auf ihren Social-Media-Kanälen äußerten sich die beiden bislang nicht.

Die Journalisten arbeiten dem Bericht zufolge für die offizielle Regierungszeitung "Iran", die von der Nachrichtenagentur IRNA betrieben wird. "Eslahat News" wird dem Lager der Reformisten im Iran zugerechnet.

Immer wieder bleiben Iranerinnen und Iraner im Ausland

In der Vergangenheit haben immer wieder Iranerinnen und Iraner internationale Ereignisse - auch im Sport - für einen Asylantrag genutzt. So trat etwa die Schachmeisterin Sara Khadem al Sharieh bei einem Wettkampf in Kasachstan ohne Kopftuch an. Inzwischen lebt sie im Exil in Spanien und erhielt im Juli die spanische Staatsbürgerschaft.

