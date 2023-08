Israelische Straßensperre nach einem Anschlag bei Huwara im Westjordanland (dpa / Ilia Yefimovich)

Nach Angaben der Armee ereignete sich die Tat in der Nähe der Stadt Huwara. Derzeit werde nach Verdächtigen gesucht. Dazu seien Straßensperren in der Umgebung errichtet worden. Zu der Tat bekannte sich bisher niemand. Gleichwohl erklärten die Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad, es habe sich um einen heldenhaften Angriff gehandelt. Nach Medienberichten wurden die beiden Männer aus nächster Nähe erschossen. Der israelische Verteidigungsminister Galant kündigte eine Lagebesprechung an.

In Huwara hatte es seit Jahresbeginn mehrfach Anschläge von Palästinensern gegeben. Dabei wurden im Februar zwei Israelis getötet. Anschließend kam es zu schweren Ausschreitungen israelischer Siedler.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.