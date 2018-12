Das Bundeskabinett hat der Opfer des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor zwei Jahren gedacht.

Regierungssprecher Seibert erklärte, Kanzlerin Merkel und die Kabinettsmitglieder hätten an die Opfer erinnert und seien in Gedanken bei den Hinterbliebenen. Man stehe noch immer fassungslos vor der Monstrosität dieser Tat. An der Gedächtniskirche versammelten sich rund 100 Menschen zu einer Schweigeminute. Sie legten Kränze und Blumen nieder. Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Attentäter Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und mehr als 70 Menschen verletzt.