Knapp zwei Jahre nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke im norditalienischen Genua wird am Abend der Neubau eingeweiht.

Die Fahrbahn überspannt in rund 45 Metern Höhe den Fluss Polcevera und Teile der Stadt. Beim Einsturz der vielbefahrenen Morandi-Brücke während eines Unwetters am 14. August 2018 waren 43 Menschen ums Leben gekommen. Bei der heutigen Zeremonie wollen Staatspräsident Mattarella und Ministerpräsident Conte auch an die Opfer erinnern. Viele Angehörige wollen dem Fest fernbleiben. Sie kritisieren, dass das Gedenken zu kurz komme.



Das neue Bauwerk trägt den Namen San Giorgio, nach einem Schutzheiligen der Stadt. Die Brücke wurde von dem italienischen Architekten Renzo Piano entworfen.