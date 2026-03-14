Das Amtsgericht Eilenburg sprach den Mann wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung schuldig. Im Prozess hatte er einen Fahrfehler eingeräumt. Übermüdung, Alkohol oder Drogen hätten keine Rolle gespielt.
Das Fahrzeug des Unternehmens Flixbus war auf der Autobahn 9 nördlich von Leipzig auf dem Weg von Berlin nach Zürich von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gestürzt. Vier Menschen kamen ums Leben, 46 weitere Fahrgäste wurden teils schwer verletzt.
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.