Hongkong stellt das prodemokratische Nachrichtenportal "Stand News" nach eigenen Angaben seinen Betrieb ein (AP/dpa)

Medienberichten zufolge handelt es sich um Chefredakteur Lam sowie dessen Vorgänger. Gestern hatte die Polizei die Redaktion sowie die Wohnungen mehrerer Redakteure durchsucht. Sieben Personen waren festgenommen worden. "Stand News" stellte daraufhin den Betrieb ein. Das Nachrichtenportal gehörte zu den letzten regierungskritischen Medien in der chinesischen Sonderverwaltungszone, nachdem im Juni die Zeitung "Apple Daily" ihr Erscheinen einstellen musste. Deren Eigentümer Jummy Lai sitzt im Gefängnis. Das Vorgehen der Behörden wurde international verurteilt. So erklärte US-Außenminister Blinken in Washington, indem China und die lokalen Behörden unabhängige Medien zum Schweigen brächten, untergrüben sie die Glaubwürdigkeit und Lebensfähigkeit Hongkongs.

