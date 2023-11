Anschlagspläne

Die beiden festgenommenen Jugendlichen sollen konkrete Anschläge in Nordrhein-Westfalen besprochen haben. (imago stock&people)

Er werde beschuldigt, sich mit seinem 16-jährigen Komplizen über einen Anschlag gegen vermeintliche Ungläubige ausgetauscht zu haben. Der Jugendliche habe in einer Chatgruppe entsprechende Szenarien erörtert. Wie der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, mitteilte, haben sich die Chatteilnehmer auf einen Weihnachtsmarkt als Ziel verständigt. Dazu erklärte die Kölner Polizei, sie ermittele in diesem Fall in ihrem Zuständigkeitsbereich. Nach Informationen des WDR liegt dem Verfassungsschutz ein Video vor, in dem der Hauptverdächtige die Tat für den 1. Dezember ankündigt.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.