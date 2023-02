Rheinland-Pfalz

Der Tower des Flughafens Hahn, Foto von 2012 (picture alliance / dpa / Fredrik von Erichsen)

Auch dieser Interessent, ein Mainzer Immobilieninvestor, hat nach eigenen Angaben über eine Tochterfirma einen notariellen Kaufvertrag unterschrieben.

Insolvenzverwalter Plathner bestätigte den Abschluss von zwei Kaufverträgen. Allerdings stünden diese "noch unter Bedingungen", so dass nur einer vollzogen werde. Am Freitag war bekannt geworden, dass die Nürburgring-Besitzgesellschaft um den russischen Milliardär Charitonin Hahn kaufen will. Charitonin steht zwar nicht auf den Sanktionslisten der EU gegen Russland. Das Bundeswirtschaftsministerium muss dem Verkauf an dessen Holding aber zustimmen.

