Für die "Aida Nova" und die mehr als 4.000 Menschen an Bord ging die Reise wegen Corona-Fällen unter der Besatzung vorzeitig in Lissabon zu Ende, wie die Reederei mitteilte. Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" von Tui Cruises bricht seine aktuelle Reise in Dubai ab. Hintergrund seien vereinzelte Fälle von Covid-19 an Bord, die im Laufe der Reise festgestellt worden seien, hieß es.

