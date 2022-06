Ein kanadischer Soldaten an Bord einer Fregatte (Archivbild) (Daniel Mihailescu / AFP)

Die "Kingston" und die "Summerside" sollen sich nach Angaben der kanadischen Marine zwei Fregatten anschließen, die sich bereits in der Region zur Stärkung der Ostflanke der NATO befänden. Der viermonatige Einsatz sei Teil der Abschreckungsmaßnahmen in Mittel- und Osteuropa, die 2014 nach der russischen Annexion der Krim eingeleitet wurden. Die Kriegsschiffe wurden demnach in "hohe Alarmbereitschaft" versetzt, um Einsätze der NATO schnell und effektiv unterstützen zu können. Sie sollen bis Oktober unter anderem an Übungen zur Minenräumung teilnehmen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.