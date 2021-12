Schon ab morgen treten in Rheinland-Pfalz strengere Maßnahmen inkraft. So wird es keine Zuschauer bei Großveranstaltungen geben. (Archivbild) (dpa/Hendrik Schmidt)

In Rheinland-Pfalz tritt morgen eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Landesgesundheitsminister Hoch sagte in Mainz, der Ausschluss von Zuschauern bei Großveranstaltungen sei dann sofort wirksam. Auch Clubs und Diskotheken müssten schließen.

Mecklenburg-Vorpommern setzt die Bund-Länder-Beschlüsse schon zum Heiligabend um. Dies beschloss heute das Kabinett in Schwerin. Grund ist unter anderem die hohe Auslastung der Intensivbetten in dem Land.

Bund und Länder hatten gestern den 28. Dezember als Datum für die Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.