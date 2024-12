Hilfskonvois des UNO-Welternährungsprogramms bringen Lebensmittel in den Gazastreifen (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Majdi Fathi)

Wie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mitteilte, wurden die mit Hilfsgütern beladenen Lastwagen am Sonntag von bewaffneten Gruppen angegriffen. Die militant-islamistische Hamas gab der UNO-Organisation eine Mitschuld an dem Tod der beiden Palästinenser. Sie habe sich nicht an das Protokoll zur Koordinierung von Hilfslieferungen gehalten. Dies habe zu Chaos und Gewalt entlang der Konvoi-Route geführt.

Das Welternährungsprogramm wies die Vorwürfe zurück und forderte stattdessen alle Konfliktparteien auf, sichere Bedingungen für Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu schaffen.

