Bundesregierung

Zwei Milliarden Euro deutsche Rüstungshilfe vor allem für Ukraine

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg will die Bundesregierung ihre Rüstungshilfe für Partnerländer in diesem Jahr auf zwei Milliarden Euro erhöhen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll mehr als eine Milliarde an die Ukraine gehen.

15.04.2022