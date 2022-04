Bundesregierung

Zwei Milliarden Euro deutsche Rüstungshilfe - vor allem für Ukraine

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg will die Bundesregierung ihre Rüstungshilfe für Partnerländer in diesem Jahr auf zwei Milliarden Euro aufstocken. Finanzminister Lindner erklärte per Twitter, die Mittel kämen weit überwiegend der Ukraine zugute. Bundeskanzler Scholz habe dies frühzeitig angefordert.

16.04.2022