Elisabeth Köstinger. (dpa-news / Georg Hochmuth)

Am Vormittag gab zunächst Landwirtschafts- und Tourismusministerin Köstinger ihre Demission bekannt. Sie begründete den Schritt mit dem Rücktritt von Bundeskanzler Kurz im vergangenen Oktober, als dessen enge Vertraute sie galt. Köstinger sagte in Wien, sie sei lediglich noch für eine Übergangszeit geblieben.

Am Nachmittag gab dann auch Wirtschaftsministerin Schramböck bekannt, ihr Amt aufzugeben, nannte dafür aber keine Gründe. Die Rücktritte erfolgten wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag am Samstag. Die ÖVP regiert in Österreich unter Bundeskanzler Nehammer gemeinsam mit den Grünen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.