Kinder aus Zwei-Mütter-Ehen sollen mit zwei rechtlich anerkannten Elternteilen aufwachsen können.

Das Land Berlin hat dazu gemeinsam mit Thüringen einen Entschließungsantrag zur Reform des Abstammungsrechts in den Bundesrat eingebracht. Der Antrag wurde an die Fachausschüsse weitergeleitet. Der Grünen-Politiker und Justizsenator, Behrendt, sagte, dass das aktuelle Abstammungsrecht nicht mehr zeitgemäß. Im Jahr 2021 sei es nicht mehr zu erklären, warum lesbischen Paaren, die eine Familie gründen wollen, nur der langwierige Weg über die Adoption bleibt.



Bereits gestern hatten die Grünen-Politikerinnen Hasselmann und Schauws mitgeteilt, sie strebten eine franktionsübergreifende Initiative im Bundestag an, damit bei lesbischen Ehepaaren, wenn sie ein Kind bekommen, neben der biologischen Mutter auch die Ehefrau rechtlich als Mutter anerkannt wird.



Derzeit muss die Ehefrau der biologischen Mutter das Kind noch adoptieren. Bei verheirateten heterosexuellen Paaren dagegen gilt automatisch der Ehemann als Vater des Kindes. Dies kritisieren die beiden Länder als ungerechtfertigte Schlechterstellung lesbischer Ehepaare.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.