Die Grünen haben angekündigt, sich um eine Bundestags-Abstimmung ohne Fraktionszwang über die aus ihrer Sicht bestehende Diskriminierung von Zwei-Mütter-Familien zu bemühen.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin Haßelmann und die Sprecherin für Queerpolitik, Schauws, sagten in Berlin, sie wollten gemeinsam mit Abgeordneten anderer Fraktionen einen Gesetzentwurf zur Reform des Abstammungsrechts erarbeiten. Von der Koalition sei nun fast vier Jahre lang nichts gekommen. Alle Kinder sollten von Anfang an zwei Eltern haben", hieß es in einer Mitteilung. Von einer freien Abstimmung erhoffen sie sich genug Stimmen für die Reform des Abstimmungsrechts. Sie erinnerten an die Abstimmung über die "Ehe für Alle", die im Bundestag fraktionsübergreifend in freier Abstimmung beschlossen worden war.



Der Hintergrund: Wird ein Kind in eine gleichgeschlechtliche Ehe von zwei Frauen hineingeboren, muss die Mitmutter das Kind der leiblichen Mutter als Stiefkind adoptieren – auch wenn die Partnerinnen verheiratet sind. Bei heterosexuellen Paaren ist der Ehemann automatisch Vater, selbst wenn er nicht der leibliche Vater ist. Dieser Automatismus zur Elternschaft soll dem Vorschlag zufolge auch bei zwei verheirateten Frauen gelten. Schwule Paare betrifft die Regelung nicht, da in diese Ehen kein Kind hineingeboren werden kann.

Lambrecht (SPD) hatte Pläne vorgelegt

Das Oberlandesgericht in Celle und das Berliner Kammergericht hatten dem Bundesverfassungsgericht jeweils einen Fall zur Anerkennung von zwei Müttern vorgelegt. Sie halten es für verfassungswidrig, dass es bei der Elternschaft keine Regelung für ein verheiratetes Frauen-Paar gibt.



Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) hatte in dieser Wahlperiode Pläne für eine Reform des Abstammungs-, Unterhalts- und Sorgerechts vorgelegt, die auch die sogenannte Mitmutterschaft ermöglichen soll. Bei lesbischen Paaren könnten dann beide Partnerinnen als Mütter vermerkt werden, was das bisherige Recht nicht zulässt. Innerhalb der Bundesregierung gibt es zu diesen Plänen bisher keine Einigung. Die Gespräche dauerten an, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Ob eine Reform, über die auch der Bundestag entscheiden müsste, noch in dieser Wahlperiode kommt, ist aber fraglich.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.