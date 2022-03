Israel führt eine Militärrazzia im Westjordanland durch. (dpa/Nasser Nasser)

Nach Angaben der israelischen Armee kam es dabei in der Stadt Dschenin zu einem Schusswechsel mit Palästinensern. Das Gesundheitsministerium in Ramallah erklärte, zwei Männer seien getötet und 15 weitere verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, kurz nach dem Einsatz habe ein Palästinenser in einem Bus nahe Bethlehem im Westjordanland einen israelischen Zivilisten niedergestochen. Der Mann werde im Krankenhaus behandelt.

In Israel hat es in den vergangenen Tagen mehrere Anschläge durch Palästinenser gegeben, unter anderem in Tel Aviv. Insgesamt wurden elf Menschen getötet.

