Ein nach einem Schusswechsel beschädigtes Haus in Nablus (Westjordanland) (Majdi Mohammed/AP)

Sechs weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Palästinensischen Berichten zufolge wurden die beiden Männer bei einer Razzia durch Schüsse getötet. Israels Armee bestätigte einen Einsatz in der vergangenen Nacht in Nablus und in weiteren Orten im Westjordanland. Demnach seien vier bewaffnete Terrorverdächtige festgenommen worden. Zwischen ihnen und israelischen Streitkräften habe es einen Schusswechsel gegeben. Zu Toten und Verletzte machte das Militär keinerlei Angaben.

Seit Wochen unternimmt die israelische Armee in Teilen des besetzten Westjordanlands Razzien. Bei Militäreinsätzen und Zusammenstößen mit Soldaten wurden seit Jahresbeginn dutzende Palästinenser getötet.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.