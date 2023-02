EU-Korruptionsskandal

Der belgische EU-Abgeordnete Marc Tarabella im Dezember 2022 (AFP / VALERIA MONGELLI)

Die italienische Polizei nahm in Neapel den Abgeordneten Cozzolino in Gewahrsam, wie mehrere Medien berichten. Zuvor war der Belgier Tarabella in Brüssel festgesetzt und von der Staatsanwaltschaft verhört worden.

Den beiden Europaabgeordneten wird vorgeworfen, sich von Drittstaaten bezahlt haben zu lassen. Vor kurzem wurden sie aus der Fraktion der Sozialdemokraten ausgeschlossen, ihre Immunität wurde ihnen vom Parlament aberkannt. Beide beteuern ihre Unschuld.

Der Skandal um die damalige Vizepräsidentin des Europaparlaments, Kaili, wurde im Dezember aufgedeckt. Die Justiz legt Kaili und weiteren Verdächtigen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last.

10.02.2023