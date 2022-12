Die Minusma-Mission in Mali ist die derzeit größte und verlustreichste Friedensmission der UNO. (Souleymane Ag Anara / AFP)

Die Polizeipatrouille sei im nordmalischen Timbuktu angegriffen worden, teilte der Leiter der Mission auf Twitter mit. Vier Polizisten seien bei dem Angriff verletzt worden, einer von ihnen schwer, hieß es weiter.

Die Friedensmission Minusma ist seit 2013 in Mali. Der UNO-Einsatz dient dem Schutz der Zivilbevölkerung gegenüber islamistischem Terror. Die Arbeit der UNO-Truppen gestaltet sich unter der herrschenden Militärjunta jedoch zunehmend schwierig. Deutschland hatte Ende November ein Ende seiner Beteiligung an dem Einsatz bis Mai 2024 angekündigt. Derzeit befinden sich etwa 1.100 deutsche Soldaten in dem westafrikanischen Land.

