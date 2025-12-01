Präsidentschaftswahl in Honduras

Nasry Asfura, der Präsidentschaftskandidat der Nationalen Partei in Honduras (Moises Castillo/AP/dpa)

Nach Auszählung von knapp 60 Prozent der Stimmen gibt es zwischen dem von US-Präsident Trump unterstützten Unternehmer Asfura und dem Fernsehmoderator Nasralla einen Gleichstand. Die Links-Kandidatin Moncada, die für die Regierungspartei Libre der bisherigen Präsidentin Castro antrat, liegt weit abgeschlagen hinter den beiden anderen.

Gewählt wurden am Sonntag auch die Abgeordneten des Parlamentes sowie hunderte Bürgermeister. Honduras gilt als eines der instabilsten Länder Lateinamerikas, den letzten Putsch hatte es im Jahr 2009 gegeben.

