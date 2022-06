Die Region Luhansk im Osten der Ukraine ist umkämpft. Dort wurden jetzt zwei Jourmalisten der Nachrichtenagentur Reuters verletzt, ihr Fahrer wurde getötet. (Archivbild vom 27.05.2022) (Rick Mave/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Die Reporter waren auf dem Weg zur ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk, als ihr Fahrzeug in der Region Luhansk unter Beschuss geriet. Die Agentur Reuters sprach der Familie des Fahrers ihr Beileid aus. Die Journalisten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus in Rubischne gebracht.

