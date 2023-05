In Kenia ist die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Jesus-Hungersekte auf mehr als 110 gestiegen. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Ihnen wird vorgeworfen, die Anhänger der sogenannten Internationalen Kirche der guten Nachricht in den Hungertod getrieben zu haben. Den beiden Predigern werden Straftaten wie Mord, Beihilfe zum Selbstmord, Kindesmisshandlung, Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. - In einem Wald in der Nähe der Küstenstadt Malindi wurden nach jüngsten Angaben inzwischen mehr als 110 Leichen entdeckt. Die Autopsien dauern an.

