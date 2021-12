Luftaufnahme der Überschwemmungen im brasilianischen Bundesstaat Bahia. (Manuella Luana/AP/dpa)

Mehrere Städte riefen alle Einwohner dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Der Gouverneur des Bundesstaats Bahia, Costa, teilte mit, Menschen würden mit Hubschraubern und Booten gerettet. Wegen Überschwemmungen stehen laut Behörden etwa 60 Orte unter Wasser. Tausende Menschen hatten bereits an Weihnachten ihre Häuser verlassen müssen. In dem Bundesstaat kommt es seit Wochen zu Unwettern, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen.

