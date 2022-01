Polizeikräfte in der Umgebung der Synagoge (AP/Star-Telegram/Jessika Harkay)

Die beiden Teenager seien in Manchester gefasst worden, teilte die dortige Ermittlungsbehörde mit. Man arbeite weiter mit der Polizei in den USA zusammen. Nach britischen Angaben stammt der Geiselnehmer aus der Nähe von Manchester. Er hatte am Samstag in einer Synagoge in der US-Stadt Colleyville nahe Dallas vier Menschen in seine Gewalt gebracht. Bei der Befreiung der Geiseln durch ein Einsatzkommando kam er ums Leben. Präsident Biden sprach von einem terroristischen Akt.

