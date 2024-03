Anschlagspläne in Schweden

Der Reichstag in Stockholm, das schwedische Parlament (dpa / picture alliance / Uwe Gerig)

Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Den beiden Männern aus Afghanistan wird vorgeworfen, einen Anschlag mit Schusswaffen auf das schwedische Parlament geplant zu haben. Sie sollen im Sommer 2023 entsprechende Anweisungen des IS-Ablegers ISPK in Afghanistan und Pakistan erhalten haben. Der Angriff habe eine Reaktion auf die damaligen Koranverbrennungen in Schweden und anderen skandinavischen Ländern darstellen sollen. Die beiden Männer wurden gestern in Gera festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.