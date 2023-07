Tief "Poly"

Das Sturmtief "Poly" hat in den Niederlanden viele Schäden angerichtet. Hier ein Bild aus Haarlem. (IMAGO / Remko de Waal)

Im Emsland kam eine Frau ums Leben, als sie von einem entwurzelten Baum getroffen wurde. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Böen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde sowie entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und schweren Schäden an Gebäuden gewarnt. Im Laufe des Abends lässt der Sturm langsam nach.

Große Probleme auch in den Niederlanden

Auch in den Niederlanden gab es ein Todesopfer. Dort war das öffentliche Leben wegen des für die Jahreszeit ungewöhnlich starken Sturms eingeschränkt. Der Bahnverkehr wurde in der Nordhälfte des Landes eingestellt. Einige Autobahnen wurden gesperrt, einzelne Schulen geschlossen. Am Flughafen Schiphol in Amsterdam fielen mehrere hundert Flüge aus.

