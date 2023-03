Dabei war 15 Menschen in der Stadt Schiraz getötet worden. Ein Angreifer hatte mit einem Sturmgewehr auf Gläubige geschossen. Der Mann trug selbst Verletzungen davon, an denen er später starb. Die Terrororganisation IS bekannte sich zu dem Anschlag. Die beiden nun verurteilten Männer sollen die Tat mitorganisiert haben. Drei weitere Männer wurden zu Haftstrafen zwischen fünf und 25 Jahren verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.