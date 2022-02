Einsatzkräfte stehen an einer Unfallstelle. Ein 37-jähriger Fahrer wurde in seinem Pkw von einem durch den Sturm umgestürzten Baum erschlagen. (picture alliance/dpa)

In Sachsen-Anhalt bei Südharz starb ein 55-jähriger Mann auf einer Landstraße. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der fahrende Wagen am Morgen überschlagen. Auch im niedersächischen Landkreis Uelzen starb ein 37-jähriger Mann, als ein Baum auf sein Fahrzeug stürzte. Polizei und Feuerwehren sind in vielen Teilen Deutschlands noch im Dauereinsatz, in den meisten Fällen müssen sie sich um umgestürzte Bäume, Straßenschilder und Bauzäune kümmern. In zehntausenden Haushalten fiel zeitweise der Strom aus.

Betroffen waren nach Angaben des Betreibers Westnetz allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 50.000 Haushalte. In Westmecklenburg und Nordbrandenburg seien es 19.000 Haushalte gewesen, erklärte der Stromversorger Wemag in Schwerin. Im gesamten Netzgebiet sei es zu Störungen an den Leitungen gekommen - zumeist durch herabfallende Äste oder entwurzelte Bäume. Bayerns größter Stromnetzbetreiber, das Bayernwerk Netz, verzeichnete 10.000 Ausfälle. Auch das Ausland ist betroffen. In Tschechien etwa waren mehr als 300.000 Haushalte ohne Strom.

Bahn stellt Fernverkehr in Norddeutschland ein

Die Deutsche Bahn begann mit Aufräumarbeiten. Ein Sprecher teilte mit, derzeit seien Reparaturtrupps unterwegs, um Strecken freizuräumen oder auch Oberleitungen zu reparieren. Wegen des andauernden Sturms sei mit weiteren Störungen zu rechnen.

Die Bahn hat den Fernverkehr in Nord- und Nordostdeutschland komplett eingestellt. Wie der Konzern mitteilt , sind Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin betroffen. Auch im Regionalverkehr ist mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Örtlich kam es streckenweise zu Ausfällen beim Fähr- und Tramverkehr wie beispielsweise in Potsdam.

Bahnreisenden steht für Informationen die kostenlose Hotline unter 08000 99 66 33 zur Verfügung.

Im Flugverkehr kommt es ebenfalls zu Einschränkungen. So fallen etwa am Flughafen Hamburg rund ein Dutzend Flüge aus, am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde die Abfertigung der Maschinen unterbrochen. Die Lufthansa strich bundesweit 20 Flüge.

Morgen weiteres Orkantief

Für morgen wird ein weiteres Orkantief mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Stundenkilometern erwartet.

Erst Ende Januar hatte das Sturmtief "Nadia" in Nord- und Ostdeutschland Millionenschäden verursacht; ein Mensch kam ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.