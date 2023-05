Zwei Tote bei Razzia des israelischen Militärs in Flüchtlingslager nahe Nablus. (Majdi Mohammed / AP / dpa / Majdi Mohammed)

Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, drei weitere Personen seien verletzt worden. Die israelische Armee gab an, die Soldaten hätten im Flüchtlingslager Balata in der Nähe von Nablus ein Versteck von Terror-Verdächtigen durchsucht. Während der Razzia hätten bewaffnete Palästinenser das Feuer eröffnet.

Nablus gilt als eine Hochburg militanter Palästinenser.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.