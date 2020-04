Frankreichs Präsident Macron hat umfassende Ermittlungen zu den Hintergründen der Messerattacke im Südosten des Landes zugesagt.

Die ganze Wahrheit werde aufgeklärt, schrieb Macron auf Twitter. Dabei verwies er darauf, dass das Land wegen der Coronavirus-Pandemie mit hunderten Toten ohnehin schon eine schwere Probe zu bestehen habe. Bei dem Angriff in der Kleinstadt Romans-sur-Isère südlich von Lyon waren am Vormittag zwei Menschen getötet und mindestens drei weitere verletzt worden. Das Motiv des Täters ist unklar. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft prüft, ob sie die Ermittlungen an sich zieht.