Nach Angaben von Rettungskräften handelt es sich bei einem der Todesopfer um ein Kind. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Wie die israelische Polizei mitteilte, hatte ein Mann sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle in eine Menschenmenge gesteuert. Er sei erschossen worden. Premierminister Netanjahu kündigte schärfere Sicherheitsmaßnahmen an. Zugleich ordnete er an, das Haus des Attentäters zu versiegeln und mögliche Mitwisser zu verhaften.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten hatte sich zuletzt weiter verschärft. Vor zwei Wochen erschoss ein palästinensischer Attentäter vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem sechs Israelis und eine ukrainische Staatsbürgerin. Am Tag zuvor wurden bei einer Razzia der israelischen Armee in der Stadt Dschenin zehn Palästinenser getötet.

