Nach Angaben der Behörden wurden die beiden Sportler in einer Schlucht in den Pyrenäen offenbar von einem plötzlich stark ansteigenden Flusspegel überrascht. Vor allem der Nordosten und die Region rund um Valencia meldeten Rekordniederschläge. In vielen Orten wurden Straßen und Keller überflutet. Wie das staatliche Fernsehen berichtet, mussten in der Provinz Castellón mehrere Personen aus Fahrzeugen gerettet werden. Am Flughafen von Palma auf Mallorca kam es wegen heftiger Stürme zu Verspätungen und Ausfällen.

Der spanische Wetterdienst warnt für das gesamte Wochenende vor anhaltenden Unwettern.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.