Russische Angriffe auf die ukrainische Stadt Cherson (Archivbild) (AFP/OLEKSANDR GIMANOV)

Mehrere Menschen seien zudem verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Militärverwaltung per Telegram mit. Allein heute seien 26 Geschosse in Cherson eingeschlagen, hieß es weiter. Die Stadt liegt in jenem Gebiet, das von der Zerstörung des Kachowka-Staudamms betroffen ist. Zuletzt hatte der Chef der

russiscchen Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, davon gesprochen, dass die Streitkräfte der Ukraine die russische Armee an den Fronten von Cherson

und Saporischschja zurückdrängten.

Nach britischer Darstellung richtet Russland auf der annektierten Halbinsel Krim Delfine ab, die im Kampf gegen die Ukraine eingesetzt werden könnten. Die Tiere seien wahrscheinlich dafür gedacht, feindliche Taucher abzuwehren, teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

