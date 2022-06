US-Staat Alabama

Zwei Personen wurden getötet und eine dritte verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Schütze sei festgenommen worden. Das Motiv für den Angriff ist noch unklar.

Vor fünf Tagen hatte sich eine überparteiliche Gruppe im US-Senat auf Vorschläge für einen besseren Schutz vor Schusswaffengewalt geeeinigt. Damit reagierte der Senat auf die jüngsten massenhaften Tötungen durch Schüsse in den USA. Unter anderem hatte vor knapp drei Wochen hatte ein Mann in einer Grundschule in Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinn getötet.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.