Das teilte Innenminister Cervantes mit. Fünf weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Die Teilnehmer der landesweiten Kundgebungen verlangten Neuwahlen und die Freilassung des ehemaligen Präsidenten Castillo, der sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft befindet. In der Stadt Andahuaylas in der Heimatregion von Boluarte wurde zudem der örtliche Flughafen gestürmt.

Boluarte hatte vergangene Woche Präsident Castillo abgelöst. Castillo war vom Parlament des Amtes enthoben worden, nachdem er seinerseits versucht hatte, das Parlament aufzulösen. Castillo ist bereits der dritte peruanische Präsident seit 2018, der abgesetzt wurde.

